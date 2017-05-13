«Челси» завоевал шестой чемпионский титул в Англии и догнал «Сандерленд»

, обыграв в матче 37-го тура премьер-лиги «Вест Бромвич» (1:0), досрочно стал чемпионом Англии.

Этот чемпионский титул стал для лондонского клуба шестым в истории и пятым в эпоху АПЛ.

«Челси» догнал «Сандерленд» по числу побед в национальном чемпионате и уступает теперь пяти клубам – (20), «Ливерпулю» (18), «Арсеналу» (13), «Эвертону» (9) и (7).

После образования премьер-лиги только у «МЮ» больше побед в чемпионате, чем у «Челси» (13 – 5)