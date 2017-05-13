Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Челси» завоевал шестой чемпионский титул в Англии и догнал «Сандерленд»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Эвертон Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Сандерленд Вест Бромвич

    «Челси», обыграв в матче 37-го тура премьер-лиги «Вест Бромвич» (1:0), досрочно стал чемпионом Англии.

    Этот чемпионский титул стал для лондонского клуба шестым в истории и пятым в эпоху АПЛ.

    «Челси» догнал «Сандерленд» по числу побед в национальном чемпионате и уступает теперь пяти клубам – «Манчестер Юнайтед» (20), «Ливерпулю» (18), «Арсеналу» (13), «Эвертону» (9) и «Астон Вилле» (7).

    После образования премьер-лиги только у «МЮ» больше побед в чемпионате, чем у «Челси» (13 – 5)

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться