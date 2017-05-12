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    Впервые за 4 сезона один из еврокубков выиграет команда не из Испании

    Теги Барселона Реал Мадрид Севилья Лига чемпионов Лига Европы

    В этом сезоне только одна испанская команда вышла в еврокубковый финал.

    Победу в Лиге чемпионов разыграют «Реал» и «Ювентус», в Лиге Европы – «Манчестер Юнайтед» и «Аякс».

    Это означает, что впервые за четыре сезона как минимум один из европейских клубных трофеев достанется команде не из Испании. За это время «Реал» (2014, 2016) и «Барселона» (2015) доминировали в Лиге чемпионов, а «Севилья» (2014-2016) – в Лиге Европы.

    Последним клубом не из Испании, выигравшим европейский клубный трофей, была «Бавария» (Суперкубок Европы-2013).

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