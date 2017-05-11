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    Юрий Семин: «Я полностью выполнил свои обязательства по контракту, поэтому он автоматически будет продлен»

    Теги Локомотив Юрий Семин Премьер-лига Россия

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что продолжит работать с командой.

    – На пресс-конференции после финала Кубка вы заявили, что останетесь в «Локо». Поясните ситуацию с продлением контракта, подписанного по системе «1+1».

    – Я полностью выполнил свои обязательства по контракту, поэтому он автоматически будет продлен.

    – Это обязательство – выход в еврокубки?

    – Да, – сказал Семин.

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