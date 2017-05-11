Главный тренер ива» Юрий Семин заявил, что продолжит работать с командой.

– На пресс-конференции после финала Кубка вы заявили, что останетесь в «Локо». Поясните ситуацию с продлением контракта, подписанного по системе «1+1».

– Я полностью выполнил свои обязательства по контракту, поэтому он автоматически будет продлен.

– Это обязательство – выход в еврокубки?

– Да, – сказал Семин.