Юрий Семин: «Я полностью выполнил свои обязательства по контракту, поэтому он автоматически будет продлен»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что продолжит работать с командой.
– На пресс-конференции после финала Кубка вы заявили, что останетесь в «Локо». Поясните ситуацию с продлением контракта, подписанного по системе «1+1».
– Я полностью выполнил свои обязательства по контракту, поэтому он автоматически будет продлен.
– Это обязательство – выход в еврокубки?
– Да, – сказал Семин.
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