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    «Ювентус» – первый финалист Лиги чемпионов 2016/17! Все подробности в мобильном приложении лучшего клуба Италии

    Теги Ювентус Sports.ru мобильные приложения

    Сегодня «Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов!

    Интервью игроков команды, главного тренера, известных болельщиков, лучшие моменты сезона, общение с другими «ювентини», – все это вы найдете в приложении о лучшей команде Италии!

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    Кроме того, в приложении:

    – Все новости о любимой команде 24 часа в сутки.

    – Результаты и полную статистику по команде и игрокам.

    – Материалы и посты лучших журналистов и блогеров.

    – Календарь и турнирные таблицы.

    – Трансферные слухи и инсайды от экспертов.

    – Отличные возможности для общения с одноклубниками.

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