«Ювентус» – первый финалист Лиги чемпионов 2016/17! Все подробности в мобильном приложении лучшего клуба Италии

Сегодня «Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов!

Интервью игроков команды, главного тренера, известных болельщиков, лучшие моменты сезона, общение с другими «ювентини», – все это вы найдете в приложении о лучшей команде Италии!

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Кроме того, в приложении:

– Все новости о любимой команде 24 часа в сутки.

– Результаты и полную статистику по команде и игрокам.

– Материалы и посты лучших журналистов и блогеров.

– Календарь и турнирные таблицы.

– Трансферные слухи и инсайды от экспертов.

– Отличные возможности для общения с одноклубниками.

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