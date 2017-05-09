«Ювентус» – первый финалист Лиги чемпионов 2016/17! Все подробности в мобильном приложении лучшего клуба Италии
Сегодня «Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов!
Интервью игроков команды, главного тренера, известных болельщиков, лучшие моменты сезона, общение с другими «ювентини», – все это вы найдете в приложении о лучшей команде Италии!
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Кроме того, в приложении:
– Все новости о любимой команде 24 часа в сутки.
– Результаты и полную статистику по команде и игрокам.
– Материалы и посты лучших журналистов и блогеров.
– Календарь и турнирные таблицы.
– Трансферные слухи и инсайды от экспертов.
– Отличные возможности для общения с одноклубниками.
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