Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Мне еще многому нужно научиться. Я выиграл свой первый чемпионский титул. От меня этого и требовали, но мне еще много чего нужно сделать.

Сложнее всего было в сентябре и октябре. Мы вылетели из Кубка России от команды первой лиги. Тот матч состоялся в 8300 км от Москвы, 7,5 часа перелета. Это только отчасти оправдание, все зависит от настроя, нельзя верить, что победа дастся легко. Потом мы проиграли дома «Уфе» и «Зениту». 3 поражения за 10 дней.

Но даже после поражений оставалось ощущение, что этой команде все по силам, учитывая фантастическую работу на 1000%. Я сумел донести это до команды.

В Лиге чемпионов я надеюсь, что не встречусь с Антонио Конте. Вчера я виделся с президентом Леонидом Федуном, он меня поздравил. Наша цель – продолжить прогрессировать как команда. Мы не сможем побороться за победу в Лиге чемпионов, но можем вновь выиграть чемпионата России.

Хуже ли в России тактическая подготовка? Да. Поначалу с футболистами сложнее работать, но если тебе везет и ты даешь результат, они начинают идти за тобой.

Какой футбол Карреры? Организация, контроль мяча, высокий прессинг, агрессивность и максимальная выкладка.

Узнают ли меня болельщики? Да, но они стесняются. Иногда долго идут за мной, прежде чем попросить автограф или совместное фото. Но это нормально», – сказал Каррера.