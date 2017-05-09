Судья Смирнов, ударивший футболиста: «Чувствовал агрессию и выставил плечо, защищая себя»

Арбитр Сергей Смирнов, ударивший футболиста «Армавира» Андрея Мязина в матче первенства ПФЛ против , прокомментировал свои действия.

«На 72-й минуте матча произошел эпизод, когда Мязин явно подыграл себе рукой, предплечьем. Я зафиксировал нарушение правил — на мой взгляд, это был очевидный момент. Затем игрок взял мяч в руки и в неспортивной манере начал выражать свое несогласие по поводу этого эпизода и приближаться ко мне.

С моей стороны в адрес игрока не было сказано ни одного слова. Когда расстояние между нами стало минимальным, чувствуя агрессию, направленную против меня, и возможность нанесения удара головой, то есть защищая себя, я выставил правое плечо и вынес игроку предупреждение за неспортивное поведение. После этого футболист нанес мне удар лбом в голову и был удален. Этот факт был отражен в протоколе матча.

Отношение представителей команд и игроков к судьям в ПФЛ более чем адекватное. Такого себе никто не позволяет, и в моей карьере раньше такого никогда не было. Несмотря на то что на поле встречались лидеры зоны, игра проходила в нормальном русле, никаких провокаций не было, за исключением этого эпизода. Не считаю, что мои действия были необоснованными в той ситуации», — заявил Смирнов в эфире программы «Свисток».

Судья атакует футболиста. И удаляет его с поля