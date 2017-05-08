Олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал победу московской команды в чемпионате России.

«Спустя 16 лет это чемпионство похоже на праздник. Не хочу никому ничего говорить из тех людей, кто ушел из «Спартака» за титулами. Просто наслаждаюсь этим днем. Днем чемпионства. А говорить что-то кому-то сейчас неуместно», – сказал Кафельников.

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