Московский «Спартак» – чемпион России! Все подробности в мобильном приложении лучшего клуба страны

Санкт-петербургский «Зенит» проиграл в домашнем матче против грозненского «Терека». Это означает, что теперь московский «Спартак» стал недосягаем для конкурентов и официально становится чемпионом России! Ура, «красно-белые», ура!

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