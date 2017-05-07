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    Sports.ru

    Московский «Спартак» – чемпион России! Все подробности в мобильном приложении лучшего клуба страны

    Теги Спартак Спартак Премьер-лига Россия мобильные приложения

    Санкт-петербургский «Зенит» проиграл в домашнем матче против грозненского «Терека». Это означает, что теперь московский «Спартак» стал недосягаем для конкурентов и официально становится чемпионом России! Ура, «красно-белые», ура!

    Интервью игроков команды, главного тренера, известных болельщиков, лучшие моменты сезона, общение с другими «спартаковцами», – все это вы найдете в лучшем чемпионском приложении!

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    Благодаря клубным приложениям от Sports.ru вы также получаете:

    – Все новости о любимой команде 24 часа в сутки.

    – Результаты и полную статистику по команде и игрокам.

    – Материалы и посты известных журналистов и блогеров.

    – Календарь и турнирные таблицы.

    – Трансферные слухи и инсайды от экспертов.

    – Отличные возможности для общения с одноклубниками.

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