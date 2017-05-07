Московский «Спартак» – чемпион России! Все подробности в мобильном приложении лучшего клуба страны
Санкт-петербургский «Зенит» проиграл в домашнем матче против грозненского «Терека». Это означает, что теперь московский «Спартак» стал недосягаем для конкурентов и официально становится чемпионом России! Ура, «красно-белые», ура!
Интервью игроков команды, главного тренера, известных болельщиков, лучшие моменты сезона, общение с другими «спартаковцами», – все это вы найдете в лучшем чемпионском приложении!
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