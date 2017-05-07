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    Антонио Конте: «Я радуюсь, когда итальянцы выигрывают титулы. Анчелотти в Германии, Каррера – в России»

    Теги Спартак Карло Анчелотти Челси Премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия Антонио Конте Массимо Каррера

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте порадовался за победы своих соотечественников, в том числе и за главного тренера «Спартака» Массимо Карреру.

    «Естественно, приятно, когда итальянский тренер выигрывает чемпионский титул, не только в Англии.

    К примеру, Карло Анчелотти победил в Германии. Есть еще один тренер, которого я очень хорошо знаю – это Массимо Каррера, который близок к чемпионству в России. В прошлом сезоне он работал моим ассистентом.

    Думаю, это здорово, многих это должно радовать», – сказал Конте.

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