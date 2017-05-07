Главный тренер «Челси» Антонио Конте порадовался за победы своих соотечественников, в том числе и за главного тренера «Спартака» Массимо Карреру.

«Естественно, приятно, когда итальянский тренер выигрывает чемпионский титул, не только в Англии.

К примеру, Карло Анчелотти победил в Германии. Есть еще один тренер, которого я очень хорошо знаю – это Массимо Каррера, который близок к чемпионству в России. В прошлом сезоне он работал моим ассистентом.

Думаю, это здорово, многих это должно радовать», – сказал Конте.