Следственный комитет возбудил дело против куратора стадиона «Крестовский» Оганесяна

Следственный комитет возбудил дело в отношении бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна по факту получения взятки в 20 миллионов. Двум бизнесменам – отцу и сыну Сливкиным – инкриминируется дача взятки.

По версии следствия, вице-губернатор, курировавший строительный блок, включая стадион на Крестовском острове, получил крупную сумму в 2015. Сумму от генерального директора ООО «СтройЭлектроМонтаж №5» Василия Сливкина якобы передавали его заместитель и сын Кирилл, а также главный экономист ООО Николай Хрипунов. За эти деньги чиновник должен был, как уверены в СК, обеспечить подписание договора по контракту на выполнение работ по художественной подсветке и наружному освещению стадиона.

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России задержаны Кирилл Сливкин и Хрипунов, решается вопрос об их аресте. Оганесян и Василий Сливкин являются обвиняемыми по другим уголовным делам и находятся под стражей. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений», – сообщает комитет.

Оганесян занимал пост вице-губернатора Петербурга с 2013 по апрель 2015 года. Отвечал за стройки, в том числе и за стадион на Крестовском. СЭМ-5 ему была знакома по реконструкции Большого театра и строительству Мариинки-2. Эти объекты Оганесян курировал в должности главы Северо-Западной дирекции министерства культуры. За Большой театр бывший в то время президентом Дмитрий Медведев наградил Сливкина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

В ноябре 2016 года Оганесяна задержали по подозрению в мошенническом хищении 50 миллионов рублей при поставке видеотабло для стадиона. Дела Сливкина-старшего (его компания отвечала на стадионе за электрооборудование и подсветку, но из выделенных денег почти все 300 миллионов ушли на сторону) и Оганесяна объединили.

Стадион на Крестовском острове должен стать домашней ареной «Зенита». Там планируется провести матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018.