Фанаты «Ромы» пригрозили игрокам, подвесив манекены в футболках с фамилиями
Фанатская группировка «Ромы» направила угрозы футболистам команды.
Неподалеку от Колизея болельщики вывесили баннер со словами: «Один совет, без всяких угроз... Спите со включенным светом!»
Под баннером были вывешены манекены в футболках Раджи Наингголана, Мохамеда Салаха и Даниэле де Росси.
Сообщается, что римская полиция уже взялась за расследование этого дела и рассматривает его на предмет угроз жизни игрокам.
Nainggolan, Salah & De Rossi krijgen tip van Curva Sud: «slaap met het licht aan!» Om je als fan kapot voor te schamen. #ASRoma pic.twitter.com/biVxvj5ejv— Bart Werts (@bartwerts) 5 мая 2017 г.
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