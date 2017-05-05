Фанаты «Ромы» пригрозили игрокам, подвесив манекены в футболках с фамилиями

Фанатская группировка «Ромы» направила угрозы футболистам команды.

Неподалеку от Колизея болельщики вывесили баннер со словами: «Один совет, без всяких угроз... Спите со включенным светом!»

Под баннером были вывешены манекены в футболках , Мохамеда Салаха и Даниэле де Росси.

Сообщается, что римская полиция уже взялась за расследование этого дела и рассматривает его на предмет угроз жизни игрокам.