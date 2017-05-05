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    Фанаты «Ромы» пригрозили игрокам, подвесив манекены в футболках с фамилиями

    Теги Рома Даниэле де Росси серия А Италия происшествия болельщики Раджа Наингголан Мохамед Салах

    Фанатская группировка «Ромы» направила угрозы футболистам команды.

    Неподалеку от Колизея болельщики вывесили баннер со словами: «Один совет, без всяких угроз... Спите со включенным светом!»

    Под баннером были вывешены манекены в футболках Раджи Наингголана, Мохамеда Салаха и Даниэле де Росси.

    Сообщается, что римская полиция уже взялась за расследование этого дела и рассматривает его на предмет угроз жизни игрокам.

     

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