«Челси» готов продать Фабрегаса «МЮ» или «Ливерпулю» за 30 млн фунтов

Полузащитник Франсеск Фабрегас по-прежнему пользуется спросом на трансферном рынке.

Сообщается, что вслед за «Атлетико», «Миланом», «Интером» и «Марселем» 30-летнего испанца захотели приобрести и «Ливерпуль».

«Челси» готов продать Фабрегаса конкурентам по премьер-лиге не менее чем за 30 миллионов фунтов.

Контракт хавбеками с лондонцами рассчитан до лета 2019 года.

В 25 матчах текущего чемпионата Англии Фабрегас забил 4 гола и сделал 9 результативных передач.