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    «Челси» готов продать Фабрегаса «МЮ» или «Ливерпулю» за 30 млн фунтов

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Франсеск Фабрегас премьер-лига Англия возможные трансферы

    Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас по-прежнему пользуется спросом на трансферном рынке.

    Сообщается, что вслед за «Атлетико», «Миланом», «Интером» и «Марселем» 30-летнего испанца захотели приобрести «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

    «Челси» готов продать Фабрегаса конкурентам по премьер-лиге не менее чем за 30 миллионов фунтов.

    Контракт хавбеками с лондонцами рассчитан до лета 2019 года.

    В 25 матчах текущего чемпионата Англии Фабрегас забил 4 гола и сделал 9 результативных передач.

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