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    Игорь Албин: «Крестовский» будет полностью готов 2 июня»

    Теги Крестовский стадионы Игорь Албин

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, когда работы по стадиону «Крестовский» будут полностью завершены.

    «У нас дедлайн – это 10 июня, полностью передать футбольный стадион «Санкт-Петербург» оргкомитету, но для внутреннего пользования дата немножко другая.

    2 июня мы полагаем все работы, включая адаптацию, испытания и создание временной инфраструктуры завершить», – сказал Албин.

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