Игорь Албин: «Крестовский» будет полностью готов 2 июня»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, когда работы по стадиону «Крестовский» будут полностью завершены.
«У нас дедлайн – это 10 июня, полностью передать футбольный стадион «Санкт-Петербург» оргкомитету, но для внутреннего пользования дата немножко другая.
2 июня мы полагаем все работы, включая адаптацию, испытания и создание временной инфраструктуры завершить», – сказал Албин.
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