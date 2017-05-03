Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, когда работы по стадиону будут полностью завершены.

«У нас дедлайн – это 10 июня, полностью передать футбольный стадион «Санкт-Петербург» оргкомитету, но для внутреннего пользования дата немножко другая.

2 июня мы полагаем все работы, включая адаптацию, испытания и создание временной инфраструктуры завершить», – сказал Албин.

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