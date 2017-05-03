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    Месси даст показания ФИФА по видеосвязи

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания сборная Аргентины дисквалификации ФИФА

    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси не будет присутствовать в штаб-квартире ФИФА на заседании дисциплинарного комитета, который рассмотрит апелляцию на его дисквалификацию на 4 матча сборной за оскорбление судьи.

    29-летний игрок пропустит заседание по «личным причинам», но выйдет на связь посредством видеоконференции.

    Федерация футбола Аргентины настаивает, что том, что Месси не хотел оскорбить арбитра словом «ублюдок» в матче с Чили, а использовал сленг.

    Заседание дисциплинарного комитета ФИФА состоится 4 мая в Цюрихе.

    ФИФА дисквалифицировала Месси на 4 матча за оскорбление ассистента судьи

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