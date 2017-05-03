Месси даст показания ФИФА по видеосвязи

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси не будет присутствовать в штаб-квартире на заседании дисциплинарного комитета, который рассмотрит апелляцию на его дисквалификацию на 4 матча сборной за оскорбление судьи.

29-летний игрок пропустит заседание по «личным причинам», но выйдет на связь посредством видеоконференции.

Федерация футбола Аргентины настаивает, что том, что Месси не хотел оскорбить арбитра словом «ублюдок» в матче с Чили, а использовал сленг.

Заседание дисциплинарного комитета ФИФА состоится 4 мая в Цюрихе.

ФИФА дисквалифицировала Месси на 4 матча за оскорбление ассистента судьи