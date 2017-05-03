Месси даст показания ФИФА по видеосвязи
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси не будет присутствовать в штаб-квартире ФИФА на заседании дисциплинарного комитета, который рассмотрит апелляцию на его дисквалификацию на 4 матча сборной за оскорбление судьи.
29-летний игрок пропустит заседание по «личным причинам», но выйдет на связь посредством видеоконференции.
Федерация футбола Аргентины настаивает, что том, что Месси не хотел оскорбить арбитра словом «ублюдок» в матче с Чили, а использовал сленг.
Заседание дисциплинарного комитета ФИФА состоится 4 мая в Цюрихе.
ФИФА дисквалифицировала Месси на 4 матча за оскорбление ассистента судьи
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