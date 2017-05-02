«Уфа» и «Томь» поддержали «Краснодар» в вопросе введения видеоповторов

Генеральный директор «Уфы» поддержал идею использования видеоповторов в судействе.

«Согласен с позицией насчет введения видеоповторов. Будет хорошо, если это примут. Мысль шикарная, полностью поддерживаю своих коллег», – сказал функционер.

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев также согласился с мнением «Краснодара».

«Я двумя руками за видеоповторы. Можно смотреть, была ли красная карточка, штрафной, офсайд, гол, каков характер нарушения. Думаю, рано или поздно к этому придем.

Что касается обращения на тему судейства, то это мне это напоминает историю с Кодексом чести в бытность Фурсенко президентом РФС. Может, есть клубы, которые этим занимаются, пускай они и подписываются под этим обращением. Мы этим не занимались и не занимаемся», – сказал функционер.

Кодекс чести был отменен исполкомом РФС в апреле 2013 года. Документ предусматривал неучастие в договорных матчах и подкупе арбитров.

«Краснодар» призвал к введению видеоповторов и отказу от «порочной практики влияния на судей»