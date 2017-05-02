Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Уфа» и «Томь» поддержали «Краснодар» в вопросе введения видеоповторов

    Теги Премьер-лига Россия судьи Томь Краснодар Уфа Руслан Киселев Шамиль Газизов видеоповторы

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поддержал идею использования видеоповторов в судействе.

    «Согласен с позицией «Краснодара» насчет введения видеоповторов. Будет хорошо, если это примут. Мысль шикарная, полностью поддерживаю своих коллег», – сказал функционер.

    Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев также согласился с мнением «Краснодара».

    «Я двумя руками за видеоповторы. Можно смотреть, была ли красная карточка, штрафной, офсайд, гол, каков характер нарушения. Думаю, рано или поздно к этому придем.

    Что касается обращения на тему судейства, то это мне это напоминает историю с Кодексом чести в бытность Фурсенко президентом РФС. Может, есть клубы, которые этим занимаются, пускай они и подписываются под этим обращением. Мы этим не занимались и не занимаемся», – сказал функционер.

    Кодекс чести был отменен исполкомом РФС в апреле 2013 года. Документ предусматривал неучастие в договорных матчах и подкупе арбитров.

    «Краснодар» призвал к введению видеоповторов и отказу от «порочной практики влияния на судей»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться