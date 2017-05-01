Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о подготовке к проведению на стадионе «Крестовский» матча РФПЛ – «Терек», который состоится 7 мая.

«Гибридный газон (натуральный и синтетический) – это для многих стран нормальное явление, но на «Зенит-Арене» газон очень хороший и улучшается день ото дня. Не стоит забывать, что мы находимся на северных широтах и траве, как и всей природе, необходимо пробуждение после зимней спячки. Трава живая, и мы помогаем ей удобрением, просевом и инсоляцией.

Позавчера, в теплый, солнечный и безветренный день, заменили оперативно карту с заводским дефектом на раздвижной части кровли. Ударно заменили 120 кв. метров, слава богу, погода позволила. Так что больше нет протечек на всех 78 тысячах кв. метрах раздвижной и стационарной кровли.

По просьбе ФК «Зенит» раздвинули северную часть раздвижной кровли для естественного притока воздуха (газон должен дышать), та как температура воздуха положительная», – написал Албин в своем фэйсбуке.

ВИДЕО

Алексей Навальный: «Дорогой Албин, как «Порш» умудрились купить? Это сильно больше вашего годового дохода»