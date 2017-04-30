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    Остановит ли ЦСКА московский «Спартак» на пути к чемпионству? Следите за дерби всея Руси в клубных приложениях

    Теги Спартак ЦСКА Премьер-лига Россия мобильные приложения

    Сегодня в рамках 26 тура чемпионата России ЦСКА на своем поле примет главного претендента на чемпионство, московский «Спартак». Сумеют ли «армейцы» остановить «красно-белых» и снова на финише сезона вырвать чемпионство?

    Лучший способ следить за главным матчем сезона в российском футболе – клубные приложения ЦСКА и «Спартака» для мобильных устройств. Только там вы найдете видео всех голов и опасных моментов онлайн, оперативные push-уведомления и текстовые трансляции. 

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    Благодаря клубным приложениям от Sports.ru вы также получаете:

    – Все новости о любимой команде 24 часа в сутки.

    – Результаты и полную статистику по команде и игрокам.

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    – Отличные возможности для общения с одноклубниками.

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    Если же вы болеете за другую команду, в срочном порядке установите специальное клубное приложение именно для вас.

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