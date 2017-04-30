Остановит ли ЦСКА московский «Спартак» на пути к чемпионству? Следите за дерби всея Руси в клубных приложениях

Сегодня в рамках 26 тура чемпионата России ЦСКА на своем поле примет главного претендента на чемпионство, московский «Спартак». Сумеют ли «армейцы» остановить «красно-белых» и снова на финише сезона вырвать чемпионство?

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