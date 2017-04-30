Главный тренер «Барселоны» подвел итоги матча чемпионата Испании с «Эспаньолом» (3:0).

«Возможно, в первом тайме мы играли не так эффективно и зрелищно, как хотелось бы, но нам удалось измотать . Мы знали, что должны были действовать на высоких скоростях, поскольку соперник играл практически прежним составом, а у нас, наоборот, многие получили в прошлом матче передышку. Во втором тайме «Эспаньол» не выдержал высокий темп и стал ошибаться.

Перед нами стоят две четкие задачи – примера и , и мы отдадим все силы, чтобы выиграть оба турнира. Мы заслужили это.

Безголевая серия Суареса меня не беспокоила, потому что он дает нам гораздо большее, чем забитые мячи. Хотя понятно, что для форварда голы важны. Еще более очевидно и то, что голы и Суарес – это всегда слова-синонимы.

Дерби получилось интенсивным, но по-настоящему футбольным», – сказал Энрике.

После 35 туров делит в Ла Лиге первое место с «Реалом», но у мадридцев на игру меньше.