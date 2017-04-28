Букмекерская контора «Марафон» заключила соглашение с ведущими комментаторами России

21 апреля 2017 года букмекерская контора «Марафон» заключила долгосрочный договор с известными комментаторами: Василием Уткиным, Владимиром Стогниенко и Кириллом Дементьевым.

Соглашение предусматривает регулярную публикацию индивидуальных брендированных прогнозов, основанных на линии БК «Марафон», и совместных прогнозов на базе проекта «Бар Пролив». Прогнозы публикуются на личных страницах авторов в социальных сетях, а также на YouTube-канале «Кря Продакшн».

Букмекерская контора «Марафон» была основана в 1997 году и является крупнейшей в России и СНГ.