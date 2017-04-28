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    Букмекерская контора «Марафон» заключила соглашение с ведущими комментаторами России

    Теги Кирилл Дементьев ставки на спорт Владимир Стогниенко ставки на футбол ставки на хоккей ставки на баскетбол ставки на теннис

    21 апреля 2017 года букмекерская контора «Марафон» заключила долгосрочный договор с известными комментаторами: Василием Уткиным, Владимиром Стогниенко и Кириллом Дементьевым.

    Соглашение предусматривает регулярную публикацию индивидуальных брендированных прогнозов, основанных на линии БК «Марафон», и совместных прогнозов на базе проекта «Бар Пролив». Прогнозы публикуются на личных страницах авторов в социальных сетях, а также на YouTube-канале «Кря Продакшн».

    Букмекерская контора «Марафон» была основана в 1997 году и является крупнейшей в России и СНГ.

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