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    Жозе Моуринью: «Думаю, «Сити» финиширует в топ-4, а мы с «Арсеналом» и «Ливерпулем» будем бороться за четвертое место»

    Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после ничьей с «Манчестер Сити» (0:0) в матче АПЛ оценил шансы команд на финише сезона.

    «Думаю, учитывая календарь оставшихся матчей, «Сити» финиширует в топ-4. А мы вместе с «Арсеналом» и «Ливерпулем» будем бороться за четвертое место. Будем стараться, но реальность такова, что у нас на носу полуфинал Лиги Европы и куча проблем с игроками.

    Но все равно будем биться», – сказал Моуринью.

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