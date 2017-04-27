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    ФИФА объявила имена судей Кубка конфедераций-2017, российских арбитров среди них нет

    Теги ФИФА судьи Пьерлуиджи Коллина Кубок конфедераций Джанлука Рокки Дамир Скомина Милорад Мажич Бакари Папа Гассама Алиреза Фагани Нестор Питана

    ФИФА объявила имена судей, которые будут обслуживать Кубок конфедераций-2017. 

    На турнир назначены 9 главных судей, представляющих 5 различных конфедераций. 

    Это Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Бакари Гассама (Гамбия), Вилльям Гейгер (США), Нестор Питана (Аргентина), Вильмар Ролдан (Колумбия), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия) и Дамир Скомина (Словения).

    «Все эти арбитры являются кандидатами на обслуживание матчей ЧМ-2018 в России, и такой важный и представительный турнир, как Кубок конфедераций, очень важен для их подготовки. Мы уверены, что они проведут матчи Кубка на самом высоком уровне», — сказал глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

    Полный список главных судей и их ассистентов

    Турнир пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

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