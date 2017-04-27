ФИФА объявила имена судей Кубка конфедераций-2017, российских арбитров среди них нет

ФИФА объявила имена судей, которые будут обслуживать Кубок конфедераций-2017.

На турнир назначены 9 главных судей, представляющих 5 различных конфедераций.

Это Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Бакари Гассама (Гамбия), Вилльям Гейгер (США), Нестор Питана (Аргентина), Вильмар Ролдан (Колумбия), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия) и Дамир Скомина (Словения).

«Все эти арбитры являются кандидатами на обслуживание матчей ЧМ-2018 в России, и такой важный и представительный турнир, как Кубок конфедераций, очень важен для их подготовки. Мы уверены, что они проведут матчи Кубка на самом высоком уровне», — сказал глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

Полный список главных судей и их ассистентов

Турнир пройдет в России с 17 июня по 2 июля.