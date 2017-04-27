Американский спортивный телеканал ESPN уволил 100 сотрудников
Американский спортивный телеканал ESPN расстался со многими журналистами и ведущими.
Сообщается, что речь идет об увольнении порядка 100 сотрудников. Среди тех, кто покинет канал, бывшие игроки НФЛ Трент Дилфер и Дэнни Кэннел, экс-игрок НБА Лен Элмор, бывший бейсбольный генменеджер Джим Боудэн и многолетний журналист, освящающий НФЛ, Эд Вердер.
На такие решения ESPN вынудило серьезное сокращение зрительского интереса – за последние несколько лет канал потерял более 10 миллионов подписчиков.
Президент ESPN Джон Скиппер признался, что решение о масштабном сокращении было трудным.
«Динамические изменения требуют дополнительного внимания к универсальности и полезности.
В результате мы оказались вовлечены в сложный процесс и были вынуждены определить, кто из журналистов, аналитиков, корреспондентов и авторов попадет под эти требования», – сказал Скиппер.
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