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    Американский спортивный телеканал ESPN уволил 100 сотрудников

    Теги телевидение ESPN кризис

    Американский спортивный телеканал ESPN расстался со многими журналистами и ведущими.

    Сообщается, что речь идет об увольнении порядка 100 сотрудников. Среди тех, кто покинет канал, бывшие игроки НФЛ Трент Дилфер и Дэнни Кэннел, экс-игрок НБА Лен Элмор, бывший бейсбольный генменеджер Джим Боудэн и многолетний журналист, освящающий НФЛ, Эд Вердер.

    На такие решения ESPN вынудило серьезное сокращение зрительского интереса – за последние несколько лет канал потерял более 10 миллионов подписчиков.

    Президент ESPN Джон Скиппер признался, что решение о масштабном сокращении было трудным.

    «Динамические изменения требуют дополнительного внимания к универсальности и полезности.

    В результате мы оказались вовлечены в сложный процесс и были вынуждены определить, кто из журналистов, аналитиков, корреспондентов и авторов попадет под эти требования», – сказал Скиппер.

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