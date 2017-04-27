Американский спортивный телеканал ESPN уволил 100 сотрудников

спортивный телеканал ESPN расстался со многими журналистами и ведущими.

Сообщается, что речь идет об увольнении порядка 100 сотрудников. Среди тех, кто покинет канал, бывшие игроки НФЛ Трент Дилфер и Дэнни Кэннел, экс-игрок НБА Лен Элмор, бывший бейсбольный генменеджер Джим Боудэн и многолетний журналист, освящающий НФЛ, Эд Вердер.

На такие решения ESPN вынудило серьезное сокращение зрительского интереса – за последние несколько лет канал потерял более 10 миллионов подписчиков.

Президент ESPN Джон Скиппер признался, что решение о масштабном сокращении было трудным.

«Динамические изменения требуют дополнительного внимания к универсальности и полезности.

В результате мы оказались вовлечены в сложный процесс и были вынуждены определить, кто из журналистов, аналитиков, корреспондентов и авторов попадет под эти требования», – сказал Скиппер.