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    Лев может возглавить «Реал», если Зидан не выиграет в этом сезоне примеру или ЛЧ

    Теги Йоахим Лев сборная Германии Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов отставки Зинедин Зидан Антонио Конте Маурисио Почеттино

    «Реал» приступил к поиску главного тренера на случай, если в этом сезоне Зинедин Зидан не сможет выиграть с командой чемпионат Испании или Лигу чемпионов.

    Сообщается, что приоритет мадридцев – главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. Кроме того, рассматриваются кандидатуры Антонио Конте («Челси») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).

    В октябре Немецкий футбольный союз продлил контракт с Левом до 2020 года.

    В прошлом сезоне «Реал» под руководством Зидана выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в декабре – клубный чемпионат мира.

    В январе мадридцы вылетели из Кубка Испании в 1/4 финала, уступив «Сельте» (1:2, 2:2).

    После 33 туров текущего чемпионата Ла Лиги «Реал» делит первое место с «Барселоной», имея на матч меньше. В 1/2 финала ЛЧ мадридцы сыграют с «Атлетико».

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