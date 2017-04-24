Антонио Конте: «Месси – неэгоистичный футболист. Настоящий чемпион играет на команду»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о том, должен ли футболист быть эгоистом на поле.
После победы над «Тоттенхэмом» (4:2) в полуфинале Кубка Англии полузащитник «синих» Франсеск Фабрегас похвалил партнера по команде Эдена Азара, отметив, что лучше бельгийца играет только Лионель Месси, но при этом ему нужно действовать на поле чуть эгоистичнее.
«Нет, точно нет. Я не думаю, что Месси – эгоистичный игрок. Главная задача настоящего чемпиона – играть на команду, давать ей свой талант, потому что лучшие футболисты не существуют без своих команд.
Мне грустно слышать, когда говорят, что игрок должен быть эгоистом, чтобы выйти на топ-уровень. Это печально, потому что это не подходит моей идее футбола. Я никогда не пойму подобного.
Мне в моей команде игрок-эгоист не нужен. Я предпочту проиграть матч, чем иметь в составе эгоиста. Я никогда не приму подобного и не хочу, чтобы подобное было в моем клубе», – сказал Конте.
Опрос
Ну и кто лучший игрок мира?
- Месси72%
- Все равно Роналду28%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.