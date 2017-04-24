Главный тренер Антонио Конте поделился мнением о том, должен ли футболист быть эгоистом на поле.

После победы над «Тоттенхэмом» (4:2) в полуфинале Кубка Англии полузащитник «синих» Франсеск Фабрегас похвалил партнера по команде Эдена Азара, отметив, что лучше бельгийца играет только , но при этом ему нужно действовать на поле чуть эгоистичнее.

«Нет, точно нет. Я не думаю, что Месси – эгоистичный игрок. Главная задача настоящего чемпиона – играть на команду, давать ей свой талант, потому что лучшие футболисты не существуют без своих команд.

Мне грустно слышать, когда говорят, что игрок должен быть эгоистом, чтобы выйти на топ-уровень. Это печально, потому что это не подходит моей идее футбола. Я никогда не пойму подобного.

Мне в моей команде игрок-эгоист не нужен. Я предпочту проиграть матч, чем иметь в составе эгоиста. Я никогда не приму подобного и не хочу, чтобы подобное было в моем клубе», – сказал Конте.

Месси – великий

Просто. Невероятное. Класико