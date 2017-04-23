«Барселона» прервала 22-матчевую беспроигрышную серию «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»

Сегодня «Реал» проиграл «Барселоне» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в матче 33-го тура чемпионата Испании (2:3).

Таким образом, прервалась 22-матчевая серия мадридского клуба без поражений на домашней арене.

Последний раз «Реал» проигрывал дома 27 февраля 2016 года в матче с «Атлетико» – 0:1.

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