«Барселона» прервала 22-матчевую беспроигрышную серию «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»
Сегодня «Реал» проиграл «Барселоне» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в матче 33-го тура чемпионата Испании (2:3).
Таким образом, прервалась 22-матчевая серия мадридского клуба без поражений на домашней арене.
Последний раз «Реал» проигрывал дома 27 февраля 2016 года в матче с «Атлетико» – 0:1.
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