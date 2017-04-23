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    45% пользователей признали Месси лучшим игроком матча «Реал» – «Барселона», Рамос – худший. Проголосуйте и вы

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания Sports.ru мобильные приложения

    «Барселона» на последних минутах вырвала победу в гостевом матче против мадридского «Реала». Тем временем пользователи приложений Scores & Video и Sports.ru и выбирают лучшего и худшего игроков матча.

    На данный момент в голосовании лидирует нападающий «Барселона» Лионель Месси, забивший 500-й гол за клуб, за него проголосовали 45% пользователей. Худшим, по мнению болельщиков, является защитник «Реала» Серхио Рамос.

    Согласны ли вы? Для того, чтобы поучаствовать в голосовании, перейдите на страницу матча в приложении и сделайте ваш выбор!

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