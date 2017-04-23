Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу в матче 34-го тура АПЛ против «Бернли» (2:0).

«Я не знаю, что произошло с Погба в конце матча. Не знаю, повреждение ли это или просто мышечная усталость. Но если он не сможет сыграть в четверг, мы не будем плакать, сыграет кто-то другой.

В гостях у «Бернли» не так-то просто выиграть и еще тяжелее контролировать ход игры, но у нас получилось делать это на протяжении всего матча. Мы поняли, как играет соперник, и не давали им показать свои сильные стороны. Это отличный результат, который мы заслужили.

Травмы Златана и Рохо? Все опечалены, мы думаем об этих игроках. Им нужно быть сильными. Потребуется операция, но я не хочу распространяться о подробностях, так как это личное дело футболистов», – сказал Моуринью.

«Борьба в Лиге Европы? Четвертое место в АПЛ – это не трофей, а он нам нужен», – передает слова главного тренера «МЮ» журналист Sky Sports Каве Солхекол.