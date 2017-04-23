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    «Эль-Класико» – в клубных приложениях «Реала» и «Барселоны»

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания Sports.ru

    Самые популярные команды мира сегодня зарубятся в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Лучший способ следить за матчем – специальные клубные приложения от Sports.ru для iOS и Android

    Установить «Реал+»

    Установить «Барселона+»  

     

    Благодаря клубным приложениям от Sports.ru вы получаете:

    – Все новости о любимой команде 24 часа в сутки.

    – Видео всех голов и обзоры матчей.

    – Текстовые онлайн-трансляции матчей.

    – Календарь и турнирная таблица.

    – Трансферные слухи и инсайды от экспертов.

    – Невероятные возможности для общения с одноклубниками

     

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