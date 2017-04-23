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    Илья Геркус: «Локомотив» будет требовать наказания для арбитров матча с «Амкаром»

    Теги Локомотив Амкар судьи Сергей Сергеевич Иванов Илья Геркус

    Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что клуб будет требовать наказания для арбитра Сергея Иванова, работавшего на матче с «Амкаром» (3:3).

    «Мы предпримем все возможное в рамках действующих процедур, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными.

    Будем требовать наказания главного судьи и линейного, непосредственно участвовавшего в эпизоде с несправедливым назначением пенальти и голом, забитым с многочисленными – а мы насчитали четыре – нарушениями правил», – сказал Геркус.

    И снова шикарная работа российских судей!

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