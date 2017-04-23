Илья Геркус: «Локомотив» будет требовать наказания для арбитров матча с «Амкаром»
Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что клуб будет требовать наказания для арбитра Сергея Иванова, работавшего на матче с «Амкаром» (3:3).
«Мы предпримем все возможное в рамках действующих процедур, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными.
Будем требовать наказания главного судьи и линейного, непосредственно участвовавшего в эпизоде с несправедливым назначением пенальти и голом, забитым с многочисленными – а мы насчитали четыре – нарушениями правил», – сказал Геркус.
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