Президент Илья Геркус заявил, что клуб будет требовать наказания для арбитра Сергея Иванова, работавшего на матче с (3:3).

«Мы предпримем все возможное в рамках действующих процедур, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными.

Будем требовать наказания главного судьи и линейного, непосредственно участвовавшего в эпизоде с несправедливым назначением пенальти и голом, забитым с многочисленными – а мы насчитали четыре – нарушениями правил», – сказал Геркус.

И снова шикарная работа российских судей!