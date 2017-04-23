Сегодня в 21.45 состоится испанское Класико – вы можете принять в нем участие и даже обыграть других болельщиков, собрав победный состав в футбольном фэнтези Kixx.

Kixx – международный развлекательный проект о футболе и не только, где можно играть каждый день и соревноваться в больших и маленьких лигах. В игре существуют турниры для новичков, а также лиги для опытных пользователей.

Мы впервые предлагаем формат из 8 футболистов в команде в рамках одного футбольного матча.

СОБРАТЬ КОМАНДУ #ПРЯМОСЕЙЧАС

В чем суть игры?

Перед матчами вы собираете команды из реальных футболистов. По ходу игры они набирают для вас очки за свои полезные действия на поле (голы, голевые передачи, сухие матчи, сейвы). Kixx быстрее и динамичнее других фэнтези: мы проводим турниры каждый день по отдельным матчам или целым турам различных чемпионатов.

А как здесь выиграть?

Побеждает та команда, чьи игроки сделали больше всего результативных действий. Собирайте команды на матчи любимых футбольных турниров, заходите каждый день.

Опять нужно тратить полтора часа на набор команды?

Конечно, нет! Мы сделали Kixx гораздо дружелюбнее – здесь нет замен, трансферов и обязательств. Можно сыграть один раз или набирать новые команды каждый день. Набор одной команды займет у вас не более минуты.

А есть приложение для мобильного?

Разумеется. Оно, кстати, недавно было обновлено и стало еще удобнее.

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