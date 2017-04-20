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    Леонарду Жардим: «Сейчас мы представляем всю Францию»

    Теги Боруссия Дортмунд Монако Лига чемпионов Леонарду Жардим

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подвел итоги матча плей-офф Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (3:1).

    «Сегодня все сыграли отлично, я очень доволен тем футболом, который показала команда.

    На таком уровне не надо ограничивать игроков. Сейчас мы представляем всю Францию. Не так часто команды из французской лиги добираются до полуфинала Лиги чемпионов», – сказал Жардим.

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