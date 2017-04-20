Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подвел итоги матча плей-офф Лиги чемпионов против дортмундской (3:1).

«Сегодня все сыграли отлично, я очень доволен тем футболом, который показала команда.

На таком уровне не надо ограничивать игроков. Сейчас мы представляем всю Францию. Не так часто команды из французской лиги добираются до полуфинала Лиги чемпионов», – сказал Жардим.