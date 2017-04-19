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    Срок ввода в эксплуатацию стадионов в Самаре и Калининграде перенесен на 2018 год

    Теги ЧМ-2018 стадион Калининград стадион Самара стадионы

    Правительство РФ приняло решение о переносе срока ввода в эксплуатацию стадионов в Самаре и Калининграде, которые примут матчи ЧМ-2018, с 2017-го на 2018 год.

    «Слова «срок ввода в эксплуатацию – 2017 год» заменить словами «срок завершения строительно-монтажных работ – 2017 год, срок ввода в эксплуатацию – 2018 год», – говорится в распоряжении.

    Напомним, что матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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