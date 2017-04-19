Срок ввода в эксплуатацию стадионов в Самаре и Калининграде перенесен на 2018 год

Правительство РФ приняло решение о переносе срока ввода в эксплуатацию стадионов в Самаре и Калининграде, которые примут матчи , с 2017-го на 2018 год.

«Слова «срок ввода в эксплуатацию – 2017 год» заменить словами «срок завершения строительно-монтажных работ – 2017 год, срок ввода в эксплуатацию – 2018 год», – говорится в распоряжении.

Напомним, что матчи пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года.