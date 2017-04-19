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    Зинедин Зидан: «Мы говорили о судействе с Анчелотти, он был недоволен, но с вами обсуждать работу арбитров я не буду»

    Теги Бавария Карло Анчелотти Реал Мадрид Лига чемпионов судьи Зинедин Зидан Виктор Кашшаи

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился эмоциями после победы над «Баварией» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Думаю, что это был самый трудный матч в моей карьере на посту главного тренера «Реала». «Бавария» оказывала на нас давление, но мы справились и сохранили спокойствие.

    Были моменты, когда мы могли забить, но не делали этого. Никто не застрахован от неправильных действий и они воспользовались нашими ошибками. Это был тяжелый матч, мы показали хороший футбол.

    Мы говорили о судействе с Анчелотти, он был недоволен. Я с вами обсуждать работу арбитров не буду. У них тяжелая работа», – заявил Зидан.

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