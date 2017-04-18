«Атлетико» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в 3-й раз за 4 года
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Лестер» сыграл вничью с «Атлетико» и вылетел из турнира.
Испанский клуб вышел в полуфинал ЛЧ в третий раз за последние четыре года.
Sports.ru провел онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 18 апреля, 21.45, «Кинг Пауэр»
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Лестер –
Шмейхель, Симпсон, Морган (Амарти, 84), Фукс, Беналуан (Чилуэлл, 46), Марез, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Окадзаки (Ульоа, 46), Варди.
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Атлетико –
Облак, Хуанфран (Люка Эрнандес, 56), Савич, Годин, Филипе Луис (Корреа, 74), Сауль, Габи, Хименес, Коке, Феррейра Карраско (Торрес, 69), Гризманн.
Первый матч – 0:1
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