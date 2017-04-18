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    «Атлетико» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в 3-й раз за 4 года

    Теги Атлетико Лига чемпионов Лестер

    В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Лестер» сыграл вничью с «Атлетико» и вылетел из турнира.

    Испанский клуб вышел в полуфинал ЛЧ в третий раз за последние четыре года.

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию этой игры.

    Лестер Англия – Атлетико Испания 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    18 апреля, 21.45, «Кинг Пауэр»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 26 Сауль, 1:1 – 61 Варди.
    ЛестерШмейхель, Симпсон, Морган (Амарти, 84), Фукс, Беналуан (Чилуэлл, 46), Марез, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Окадзаки (Ульоа, 46), Варди.
    АтлетикоОблак, Хуанфран (Люка Эрнандес, 56), Савич, Годин, Филипе Луис (Корреа, 74), Сауль, Габи, Хименес, Коке, Феррейра Карраско (Торрес, 69), Гризманн.

    Первый матч – 0:1

    Статистика Лиги чемпионов

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