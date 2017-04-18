«Атлетико» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в 3-й раз за 4 года

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Лестер» сыграл вничью с «Атлетико» и вылетел из турнира.

Испанский клуб вышел в полуфинал ЛЧ в третий раз за последние четыре года.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию этой игры.

Первый матч – 0:1

Статистика Лиги чемпионов