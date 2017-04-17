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    Антонио Конте: «Тоттенхэм» сейчас лучше, поэтому мы должны выложиться на 200 процентов»

    Теги Челси премьер-лига Англия Кубок Англии Тоттенхэм Антонио Конте

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче Кубка Англии против «Тоттенхэма».

    «На кону выход в финал, и чтобы сделать это, мы должны выложиться на 200 процентов. Будет очень сложно, потому что «Тоттенхэм» сейчас просто лучше. Они находятся в великолепной форме и находятся на подъеме, ощущая возможность переписать историю.

    Это будет игра между двумя претендентами на победу в АПЛ. Будет очень интересный матч. У нас пять дней на подготовку, после чего мы должны выйти на поле и сделать все для победы», – сказал Конте.

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