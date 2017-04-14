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    «Интер» готов предложить за Мбаппе 70 млн евро

    Теги Монако Интер лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Килиан Мбаппе

    «Интер» включился в борьбу за форварда «Монако» Килиана Мбаппе, на которого также претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

    Сообщается, что за 18-летнего дебютанта сборной Франции миланский клуб готов заплатить 70 миллионов евро, видя в нем идеального партнера для нападающего команды Мауро Икарди.

    Переговоры между «Интером» и «Монако» уже начались.

    Ранее стало известно, что монегаски отказались продавать Мбаппе «Манчестер Юнайтед» за 80 и 110 миллионов евро.

    В 34 матчах текущего сезона на счету игрока 21 гол и 11 результативных передач.

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