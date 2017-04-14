«Интер» готов предложить за Мбаппе 70 млн евро

включился в борьбу за форварда «Монако» Килиана Мбаппе, на которого также претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что за 18-летнего дебютанта сборной Франции миланский клуб готов заплатить 70 миллионов евро, видя в нем идеального партнера для нападающего команды Мауро Икарди.

Переговоры между «Интером» и уже начались.

Ранее стало известно, что монегаски отказались продавать Мбаппе «Манчестер Юнайтед» за 80 и 110 миллионов евро.

В 34 матчах текущего сезона на счету игрока 21 гол и 11 результативных передач.