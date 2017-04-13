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    Джеррард станет главным тренером юношеской команды «Ливерпуля»

    Теги Ливерпуль Стивен Джеррард премьер-лига Англия Юрген Клопп

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что бывший полузащитник мерсисайдцев Стивен Джеррард возглавит одну из юношеских команд клуба. 

    «Еще не было официального объявления, но я думаю, что могу заявить об этом сейчас. Джеррард отлично работает в академии, ему самому это нравится. 

    Почти уверен, что со следующего сезона он станет главным тренером юношеской команды. Какой именно возраст он возьмет, мы скажем тогда, когда сам Стивен захочет об этом заявить», – сказал Клопп.

    Ранее сообщалось, что Джеррард может возглавить «Ливерпуль» U-18. Он начал работать в академии клуба с февраля 2017 года. 

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