Рабочие «Ростов-Арены» начали забастовку из-за 5-месячных долгов по зарплате

Несколько сотен строителей, работающих над возведением стадиона к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону, на протяжении 5 месяцев не получают зарплату.

Утром 12 апреля рабочие «Ростов-Арены» устроили забастовку. На протяжении всего дня бастующие не приступали к работе.

Строители добиваются у руководства полного расчета по заработной плате и не намерены приступать к работе, пока не начнут получать деньги.

«Мы поняли, что нам никто не собирается платить. Мы не можем отправить ни копейки нашим семьям. Доходит до того, что нам не за что купить еду», – рассказал монтажник, работающий на объекте.

Он также отметил, что никто из руководства не предпринял попытки договориться с рабочими. Средняя зарплата сотрудника на стройке стадиона составляет 25 тысяч рублей.

Это уже не первая протестная акция строителей. В 2016 году около 700 человек вышли на массовую стачку. Причина коллективного прекращения работы также была в невыплате зарплат.