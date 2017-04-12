Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, автор дубля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0), подтвердил информацию о скором заключении нового соглашения с туринским клубом до 2021 года.

«Меня в «Ювентусе» все устраивает, продление контракта совсем близко.

Хочу в полной мере насладиться тем, что испытываю здесь. Постараюсь и дальше дарить радость нашим болельщикам», – сказал Дибала.

Ожидается, что зарплата аргентинца увеличится до 7,5 миллиона евро за сезон.

«Детка, ты молодец». Взлет Пауло Дибалы