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    Пауло Дибала: «Продление контракта с «Ювентусом» совсем близко»

    Теги Ювентус серия А Италия Пауло Дибала

    Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, автор дубля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0), подтвердил информацию о скором заключении нового соглашения с туринским клубом до 2021 года.

    «Меня в «Ювентусе» все устраивает, продление контракта совсем близко.

    Хочу в полной мере насладиться тем, что испытываю здесь. Постараюсь и дальше дарить радость нашим болельщикам», – сказал Дибала.

    Ожидается, что зарплата аргентинца увеличится до 7,5 миллиона евро за сезон.

    «Детка, ты молодец». Взлет Пауло Дибалы

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