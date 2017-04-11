Президент РФС Виталий Мутко, подводя итоги встречи с российскими арбитрами, выразил удовлетворение судейством в текущем сезоне.

«В целом я удовлетворен работой судейского комитета, за пять месяцев проделан большой труд. Начаты реформы, подводятся молодые арбитры, изменена система классификации, оценки, форма оплаты. Двигаемся в правильном направлении.

В целом скажу только одно: нужно без лишних нервов работать. Об этом и ребят сегодня всех попросил, чтобы они спокойно завершили чемпионат. Они ведь умеют судить. У нас девять арбитров ФИФА, общий уровень – высокий. И нужно всем успокоиться: тренерам, футболистам, клубам...

Мы пока не вводим никаких санкций, но у нас в последнее время все разговорились – от телеведущих до игроков. Все почему-то оценивают судейство, никто не смотрит на себя. Арбитры работают достойно, я не припомню скандальных моментов, которые сломали бы кому-то матч. Конечно, встречаются ошибки, которые нужно исправлять, мы их тоже обсудили.

Сейчас к нам возвращается Николаев, начнет судить со следующего тура, нам в этом плане будет полегче. Все-таки он арбитр высочайшего уровня. На топовые матчи, возможно, будем назначать пять арбитров. Посмотрим еще. Попробуем. Хотим, чтобы команды решали дела на поле между собой, не отвлекаясь на работу рефери.

Будогосский как раз докладывал на собрании, что количество неудовлетворительных оценок снизилось – в прошлом году на данном этапе их было 28, сейчас – 11. То есть качество судейства растет, стабильность появляется.

Просто им нужно доверять, чтобы они себя спокойно чувствовали. А если после каждой игры на них начинают «гнать»... Вы же понимаете, что арбитр порой принимает решения мгновенно, и тут есть риск ошибок. Но в целом все нормально», – сказал Мутко.