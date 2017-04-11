«Манчестер Сити» готов предложить «Монако» за Менди 35 млн евро

Левый защитник Бенжамен Менди попал в сферу интересов очередного английского топ-клуба.

Сообщается, что вслед за «Арсеналом» и «Челси» 22-летнего дебютанта сборной Франции захотел приобрести .

«Горожане» готовы заплатить за Менди 35 миллионов евро, видя в нем замену Гаэлю Клиши, который по окончании сезона сменит клуб.

Год назад Менди перешел из «Марселя» в «Монако» за 15 миллионов.

Ранее сообщалось, что в борьбе за футболиста фаворит – «Арсенал».