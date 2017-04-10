Карасев не будет работать на Кубке конфедераций главным судьей

Полномочный представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин сообщил, что арбитр Сергей Карасев не будет работать на матчах Кубка конфедераций в качестве главного судьи.

О решении

«Главные арбитры Кубка конфедераций станут известны в ближайшее время, но в качестве главного судьи он (Карасев) турнир судить не будет, это точно.

Это решение ФИФА. В этом году они дают возможность всем 53 арбитрам, входящим в список кандидатов на судейство чемпионата мира, отработать в качестве главных судей по одному турниру, а у них их четыре – чемпионаты мира для игроков до 17 и до 20 лет, конфедераций и клубный чемпионат мира».

О работе в качестве резервного арбитра или видеоассистента судьи (VAR)

«Может быть и комбинация – какие-то матчи в одном качестве, какие-то – в другом».