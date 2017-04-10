«Челси» может продать Канте «Реалу» за 60 млн евро из-за финансового фэйр-плей
Полузащитник «Челси» Нголо Канте попал в сферу интересов «Реала».
Сообщается, что 26-летний француз стал одной из приоритетных трансферных целей мадридского клуба.
Главный тренер «Челси» Антонио Конте хотел бы сохранить Канте, но в целях соблюдения правил финансового фэйр-плей лондонцы могут продать хавбека за 50-60 миллионов евро.
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