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    «Челси» может продать Канте «Реалу» за 60 млн евро из-за финансового фэйр-плей

    Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы финансовый фэйр-плей Нголо Канте

    Полузащитник «Челси» Нголо Канте попал в сферу интересов «Реала».

    Сообщается, что 26-летний француз стал одной из приоритетных трансферных целей мадридского клуба.

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте хотел бы сохранить Канте, но в целях соблюдения правил финансового фэйр-плей лондонцы могут продать хавбека за 50-60 миллионов евро.

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