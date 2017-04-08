Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с судейством в российском футболе.

«В последние годы мы не развивали судейство, у нас нет пирамиды подготовки. Мы сформировали судейский комитет, взяли курс на профессионализацию арбитров. Ввели ежемесячную оплату труда арбитру. Мы начали стимулировать арбитров. За одну игру арбитр может получать 115 тысяч рублей.

Мы и дальше готовы идти в этом направлении, мы начнем страховать арбитров. Но качество судейства мы намерены поднимать, не хотим за них краснеть.

Впереди девять туров РФПЛ. Я задумывался над тем, приглашать ли иностранных арбитров. Это тест для судейского корпуса. За три-четыре года, надеюсь, мы сможем привлечь молодых и перспективных арбитров.

Обратим внимание на регионы, стыдно за работу некоторых арбитров в регионах. Такие судьи должны прекращать работу в профессиональном футболе. По четыре удаления, четыре пенальти. Спорные добавленные минуты. Эти ребята, которые хотят заработать – пусть идут в другое место», – сказал Мутко.