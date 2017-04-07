Деньги, полученные от продажи билетов на матч 22-го тура чемпионата России «Зенит» – «Анжи», поступят в фонд помощи пострадавшим в результате теракта в петербургском метрополитене. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Минимальная стоимость билетов на матч составляет 450 рублей, максимальная – 1600 рублей.

Кроме того, в официальные магазины «Зенита» на Невском проспекте и на «Петровском» поступила ограниченная партия толстовок с хэштегом #НасНеСломить. Все вырученные средства от их реализации также будут направлены на оказание помощи родным и близким жертв теракта.

3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел теракт. В результате взрыва погибли 14 человек.

Матч «Зенит» – «Анжи» состоится в субботу 8 апреля. Начало встречи – в 19.00 по московскому времени.