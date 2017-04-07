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    Стратегия-2030: «Россия должна стать 5-й в рейтинге УЕФА»

    Теги Премьер-лига Россия УЕФА сборная России РФС ЧМ-2018

    РФС разработал «Стратегию-2030» – документ, который может быть принят на заседании ведомства 8 апреля.

    В качестве контрольных индикаторов успешной реализации «Стратегии» обозначены следующие пункты:

    – место России в рейтинге УЕФА – не ниже 6-го (цель – 5-е место);

    – положительная динамика аудитории, интересующейся чемпионатом России;

    – рост заполняемости стадионов в РФПЛ;

    - в рамках подготовки и проведения ЧМ-2018 цель — рост популярности футбола в России, независимо от результатов национальной сборной;

    – объединение страны вокруг мотивированной сборной России.

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