Стратегия-2030: «Россия должна стать 5-й в рейтинге УЕФА»
РФС разработал «Стратегию-2030» – документ, который может быть принят на заседании ведомства 8 апреля.
В качестве контрольных индикаторов успешной реализации «Стратегии» обозначены следующие пункты:
– место России в рейтинге УЕФА – не ниже 6-го (цель – 5-е место);
– положительная динамика аудитории, интересующейся чемпионатом России;
– рост заполняемости стадионов в РФПЛ;
- в рамках подготовки и проведения ЧМ-2018 цель — рост популярности футбола в России, независимо от результатов национальной сборной;
– объединение страны вокруг мотивированной сборной России.
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