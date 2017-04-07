разработал «Стратегию-2030» – документ, который может быть принят на заседании ведомства 8 апреля.

В качестве контрольных индикаторов успешной реализации «Стратегии» обозначены следующие пункты:

– место России в рейтинге – не ниже 6-го (цель – 5-е место);

– положительная динамика аудитории, интересующейся чемпионатом России;

– рост заполняемости стадионов в РФПЛ;

- в рамках подготовки и проведения цель — рост популярности футбола в России, независимо от результатов национальной сборной;

– объединение страны вокруг мотивированной сборной России.