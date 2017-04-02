Телекомментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина в игре с «Рубином» (2:0).

«Кокорину я бы поставил твердую четверку за этот матч. Он ведь мог и забить. Помните, момент в первом тайме? Оставалось пять метров до ворот, а он подыгрывал себе плечом. Подставь голову – и мяч в воротах! А так – отдал голевой пас, бил со средней дистанции. Ему почаще надо бить. Провел показательный для себя матч.

А самое главное для «Зенита» – это качество поля. Питерцы же тренируются на хорошем покрытии на базе, на «Петровском». И такая «стенка» Кокорина с Данни на кочкообразном поле не прошла бы. Так что газон в Казани позволил гостям проявить свой класс, показать свое превосходство.

Разозлился ли Кокорин на невызов в сборную? Это у него надо спросить. Посмотрим, как будет играть. Будет забивать – конечно, окажется в национальной команде. У нас такой дефицит нападающих, что как кто-то забьет пару голов – его сразу зовут в сборную. Нельзя сбрасывать Кокорина со счетов. И вообще не стоит ставить заслон ни перед кем. Состав на Кубок конфедераций сформируется только в середине мая», – сказал Орлов.