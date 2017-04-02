Нападающий Артем Дзюба передал впечатления от победы над «Рубином» (2:0).

– 2:0 в гостях с таким соперником, как «Рубин», – это хорошо. Была равная игра с небольшим преимуществом хозяев. Они старались, но острых моментов у них не было.

Два мяча в конце первого тайма сделали игру. Мы понимали, что 2:0, скорее всего, удастся удержать. Удаление Юсупова немножко потрепало нервы. Могли сделать счет крупным и закончить игру. Мы очень рады, что смогли взять эти три очка здесь. Победа в гостях над дорогого стоит.

– При счете 2:0 «Зенит» не сел в оборону и шел вперед. Это была установка Луческу?

– Да. Наша философия игры такова, что с любым соперником играем в свой футбол. Контролируем мяч, атакуем. Не всегда это получается, но мы играем в атаку. Нет такого, чтобы мы удерживали счет 2:0, всегда стремимся забить больше.

– Понятно, что результат устроил «Зенит». А как насчет игры? Понравилось?

– Не совсем. Первый тайм был нервозный, не все получалось. Как только решили два эпизода, сразу стало легче. Но даже при не самой хорошей игре мы сумели взять три очка. Это важнее. Три очка не пахнут.

– Это был ваш гол или автогол ?

– Я ударил, попал в Бурлака. Мяч залетел в ворота. Давайте тогда считать все голы автоголами, если после нападающего мяч еще кого-то задевает?!

– Тарас не обижается за то, что вы часто забиваете голы из-под него?

– Это стечение обстоятельств. Бурлак – очень хороший защитник. Но такая уж у нас с ним связка. Просто так получается. Это лишь какой-то несчастный случай для него. Для меня хорошо, что так получается, – сказал футболист.