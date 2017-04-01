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    Шекспир – первый английский тренер, выигравший четыре дебютных матча АПЛ

    Теги премьер-лига Англия Лестер Сток Сити Крэйг Шекспир

    «Лестер» обыграл «Сток Сити» (2:0) в матче 30-го тура английской премьер-лиги.

    Таким образом, Крэйг Шекспир стал первым английским тренером, одержавшим 4 победы в своих первых четырех матчах АПЛ.

    Под руководством Шекспира «Лестер» также обыграл «Ливерпуль» (3:1), «Халл» (3:1) и «Вест Хэм» (3:2) и поднялся на тринадцатую строчку турнирной таблицы.

    Шекспир был назначен после увольнения Клаудио Раньери, который привел клуб к титулу чемпиона Англии в сезоне-2015/16.

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