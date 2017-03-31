Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Жозе Моуринью: «Жалею, что сначала неправильно повел себя с Швайнштайгером»

    Теги Бастиан Швайнштайгер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью МЛС Чикаго Файр премьер-лига Англия Ана Иванович Морган Шнайдерлин Мемфис Депай Андреас Перейра Джеймс Уилсон Тайлер Блэккетт

    Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о переходе полузащитника Бастиана Швайнштайгера в «Чикаго Файр».

    «Я знаю, что для Бастиана сезон получился полным травм. Он почти не играл. Швайнштайгер даже не проходил лечение в клубе, он лечился на стороне.

    Не думаю, что это было правильно. В психологическом плане это было неправильно.

    Мне не был нужен футболист такого типа в команде. Но познакомившись с Бастианом как с человеком, узнав его как профессионала, оценив, как уважительно он отнесся к моим решениям, я стал сожалеть о сложившейся ситуации. Для меня не проблема это сказать. Швайнштайгер это знает.

    В то время у нас было слишком много футболистов. Слишком много игроков, чье положение вызывало вопросы. Это были Шнайдерлин, Депай, Блэккетт, Уилсон, Перейра.

    Последнее, что я сказал Швайнштайгеру, было: «Я поначалу неверно повел себя в твоем отношении. Я должен теперь поступить с тобой правильно». Когда Бастиан спросил о возможности уйти, я должен был ответить «да». Если ошибся однажды, то нельзя ошибаться дважды.

    Я чувствую вину за первый период. Бастиан это знает. Я рад, что он знает. Мне будет не хватать хорошего парня, профессионала, его положительного влияния на тренировки.

    Я не мог помешать Швайнштайгеру уйти, хотя знал, что матчей очень много и он мог понадобиться нам в какие-то моменты. Желаем ему и его жене (теннисистке Ане Иванович – примечание Sports.ru) счастливой жизни в Чикаго», – дал комментарии португалец.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться