Тренер Жозе Моуринью высказался о переходе полузащитника в «Чикаго Файр».

«Я знаю, что для Бастиана сезон получился полным травм. Он почти не играл. Швайнштайгер даже не проходил лечение в клубе, он лечился на стороне.

Не думаю, что это было правильно. В психологическом плане это было неправильно.

Мне не был нужен футболист такого типа в команде. Но познакомившись с Бастианом как с человеком, узнав его как профессионала, оценив, как уважительно он отнесся к моим решениям, я стал сожалеть о сложившейся ситуации. Для меня не проблема это сказать. Швайнштайгер это знает.

В то время у нас было слишком много футболистов. Слишком много игроков, чье положение вызывало вопросы. Это были Шнайдерлин, Депай, Блэккетт, Уилсон, Перейра.

Последнее, что я сказал Швайнштайгеру, было: «Я поначалу неверно повел себя в твоем отношении. Я должен теперь поступить с тобой правильно». Когда Бастиан спросил о возможности уйти, я должен был ответить «да». Если ошибся однажды, то нельзя ошибаться дважды.

Я чувствую вину за первый период. Бастиан это знает. Я рад, что он знает. Мне будет не хватать хорошего парня, профессионала, его положительного влияния на тренировки.

Я не мог помешать Швайнштайгеру уйти, хотя знал, что матчей очень много и он мог понадобиться нам в какие-то моменты. Желаем ему и его жене (теннисистке Ане Иванович – примечание Sports.ru) счастливой жизни в Чикаго», – дал комментарии португалец.